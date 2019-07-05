Спорт

В Середкинской волости прошли ХХХIII Олимпийские игры молодежи Псковского района

С 4 по 7 июля в Середкинской волости прошли ХХХIII Олимпийские игры молодежи Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Программа соревнований включала в себя: ночное и дневное ориентирование, туристическая полоса, перетягивание каната, городки, дартс, стрельба, биатлон, футбол, волейбол, высекала, армрестлинг, конкурс поваров, конкурс художественной самодеятельности, конкурс дисциплины и быта. Кроме того, на играх была детская программа, для детей была организована туристическая полоса, городки и дартс.

В соревнованиях приняли участие 11 команд: (более 300 человек).

1. «Барсы» (Карамышево);

2. «Буш и Ко» (Писковичи);

3. «Виктория» (Писковичи);

4. «Факел» (Псковское линейное производственное Управление магистральных газопроводов);

5. «Силовики» (Неелово);

6. «Лесные братья» (Середка);

7. «Бригада» (Псков);

8. «Родина»;

9. «Неелово»;

10. «Дрожжи» (ОАО «Псковский хлебокомбинат»)

11. «БЖД» (Псков)

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

I место – « Силовики»;

II место – «Виктория»;

III место – «Буш и Ко».

Кроме этого, сертификат (на изготовление флага) от территориальной избирательной комиссии Псковского района (номинация «самая дружная команда») получила команда «Лесные братья».

Администрация Псковского района и МБУ ДО «Центр развития творчества детей и молодежи Псковского района» выражают слова благодарности в адрес руководства ОМВД по Псковскому району, которые обеспечивали безопасность на играх.