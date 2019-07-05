Спорт

Великолучанки завоевали призовые места на Первенстве России по стрельбе из лука

С 5 по 9 июля в городе Раменское Московской области проходило первенство России по стрельбе из лука. В соревнованиях принимали участие более 380 лучников из 32 регионов России. Город Великие Луки в составе сборной Псковской области представляли воспитанники Виталия Андреева, сообщает портал sport60.ru.

По результатам соревнований в стрельбе из блочного лука среди девушек победу одержала великолучанка Ника Снеткова. Мария Петухова, Екатерина Корнева и Ника Снеткова стали серебряными призерами соревнований.

Команда Псковской области в стрельбе из блочного лука завоевала второе место.