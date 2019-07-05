Спорт

В Пустошке пройдет 26-й легкоатлетический пробег

13 июля в Пустошке пройдет 26-й легкоатлетический пробег посвященный 75-летию освобождения Пустошкинского района от немецко-фашистских захватчиков, сообщает портал sport60.ru.

Старт соревнований намечен на 12.00 13 июля и состоится в городском парке. Финишная точка маршрута - на улице Революции возле МБОУ «Пустошкинский центр образования». Регистрация участников проходит с 9.00 до 11.30 на местном стадионе.

Участники пробега, занявшие 1-3 места в абсолютном первенстве на дистанциях 3, 5, 10 км, награждаются кубками, медалями и грамотами. Спортсмены, занявшие первые места в своих возрастных группах награждаются призами и грамотами комитета по спорту Псковской области.