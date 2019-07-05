Спорт

Центр спортивной подготовки приобрел спортивный инвентарь для отделения гребли на байдарках и каноэ

Центр спортивной подготовки Псковской области приобрел спортивный инвентарь для отделения гребли на байдарках и каноэ. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Для спортсменов приобретена байдарка-одиночка. Команда Псковской области по гребле на байдарках и каноэ является постоянным участником соревнований различного уровня. В текущем сезоне спортсмены принимали участие в первенстве России, всероссийских соревнованиях, где показали достойные результаты. Обновление материально-технической базы по данному виду спорта было необходимо для достижения более высоких результатов в следующем сезоне.

Спортивный инвентарь приобретен за счет средств субсидий на иные цели бюджетных и автономных учреждений физической культуры и спорта подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Псковской области «Развитие физической культуры и спорта»