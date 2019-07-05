Спорт

В Пскове устанавливают 10 мини-площадок для воркаута

В Пскове идет установка 10 спортивных площадок для воркаута. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, они оборудованы наборами снарядов, необходимых для занятий уличной гимнастикой и сдачи норм ГТО: классическими рукоходами, различными турниками, двойными брусьями, шведскими стенками.

Как рассказал и. о. начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас, новые спортивные объекты уже появились возле дома №12 по улице Новгородской, у Псковской общеобразовательной школы-интерната (ул. Советской Армии, 54) и в сквере напротив дома №48 по улице Вокзальной.

В ближайшее время такие же комплексы появятся в Ботаническом саду (возле игрового комплекса у Колеса обозрения), на улице Калинина (возле игрового комплекса, расположенного рядом со штабом 76-й дивизии), на территории городского пляжа, на Сиреневом бульваре, у средней общеобразовательной школы №3 (ул. Алехина, 20), рядом с Псковским политехническим колледжем (ул. Поземского, 124) и Псковским агротехническим колледжем (Ленинградское шоссе, 24/5).

Напомним, в июне в муниципальные образования Псковской области поступило 80 новых воркаут-площадок, 10 из которых были выделены Пскову. Область получила эти спортивные объекты по личной договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством Федерации воркаута России. Первая же в регионе профессиональная площадка для воркаута была открыта год назад в областном центре на набережной реки Великой.