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Спорт

Псковские спортсмены с ПОДА завоевали более 20 медалей на фестивале по Северо-Западу

11.07.2019 20:03|ПсковКомментариев: 0

Псковские спортсмены завоевали более 20 медалей на открытом межрегиональном спортивном фестивале молодых людей с инвалидностью Северо-Запада России с ПОДА. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, состязания проходили в поселке Лахденпохья (Карелия).

На протяжении 5 дней 11 команд из регионов Северо-Западного округа соревновались по 5 зачетным дисциплинам (дартс, пауэрлифтинг, стрельба, бочече (керлинг на песке), настольный теннис).

Псковскую область в соревнованиях представила сборная команда молодых спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, поддержку которым оказала Псковская областная организация Всероссийского общества инвалидов.

По итогам состязаний сборная Псковской области заняла 3 общекомандное место в общем зачете, в личном зачете команда заработала более 20 медалей разного достоинства.

«В копилке Псковской области есть кубок за второе общекомандное место в 2018 году и за третье место в 2019 году. Наша задача - выиграть кубок за первое место в следующем году», - рассказал участник команды Александр Трофимов.

Отметим, такой результат стал возможен благодаря упорным тренировкам спортсменов в ДЮСШ «Надежда» под руководством тренера Темержана Нургалиева.

Теги: #спорт #инвалиды #администрация Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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