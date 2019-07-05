Спорт

В Пскове может появиться 50-метровый бассейн

В Пскове через 3-5 лет может появиться 50-метровый бассейн. Об этом рассказал председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Он также заявил, что пока вопрос строительства бассейна открыт, так как при реализации такого большого проекта Псковской области необходима поддержка государства.

Иван Штылин обратил внимание, что заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец лоббирует строительство бассейнов по всей России, так как этот спорт является одним из самых доступных и безопасных.

«Сейчас в России разрабатывается новая программа по строительству бассейнов. Не хочу забегать вперед, но Псковская область, конечно, примет в ней участие. Я надеюсь, что в Псковской области в ближайшие 3-5 лет появится 50-метровый бассейн», - заявил Иван Штылин.