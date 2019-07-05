Спорт

Победу одержали псковские полицейские в легкоатлетической эстафете в Дагестане

Сотрудники сводного отряда полиции УМВД России по Псковской области успешно выступили в легкоатлетической эстафете, проведенной по месту их служебной командировки в Северо-Кавказском регионе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, команда псковских стражей порядка заняла первое место в служебно-прикладной легкоатлетической эстафете среди структурных подразделений Временной оперативной группировки МВД России, дислоцирующихся на территории Республики Дагестан. Псковичам вручили диплом первой степени.

Бойцы сводного отряда полиции УМВД России по Псковской области достойно несут службу по охране правопорядка в Северо-Кавказском регионе. Срок их командировки составляет шесть месяцев. Выполнять свои служебные обязанности им помогает хорошая физическая форма, а поддерживать ее позволяет участие в таких мероприятиях как прошедшая легкоатлетическая эстафета, ведь членам команды приходилось выходить на старт в полном снаряжении.

В ходе телефонного общения с земляками сотрудники УМВД России по Псковской области пожелали им новых успехов в службе, на спортивном поприще и благополучного возвращения домой.