Спорт

ФК «Луки-Энергия» и «Знамя Труда» сыграют 16 июля

Во вторник, 16 июля, стартует ОЛИМП-Первенство России среди команд клубов ПФЛ сезона-2019/20 в группе «Запад». В первом матче нового турнира великолукский клуб «Луки-Энергия» сыграет в гостях с командой старейшего футбольного клуба России, основанного в 1909 году – «Знамя Труда».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ФК «Луки-Энергия», игра пройдет в городе Орехово-Зуево на стадионе «Торпедо» и начнется в 18.00.

Главным арбитром матча назначен устюжанин Артем Смолин, его помощниками – Андрей Савин из Санкт-Петербурга и Павел Долгов из Костромы. В роли инспектора матча выступит петербуржец Александр Лагун.

Великолучане уже четыре раза встречались с этим коллективом. В своем дебютном сезоне «Луки-Энергия» дважды добивался успеха, выиграв оба матча с одинаковым счётом – 2:0. В гостях 11 августа 2017 года забитыми мячами отличились Артём Егоров и Дмитрий Прошин. Дома 4 ноября 2017 года великолукских болельщиков голами порадовали Павел Орлов и Евгений Лосев.

В минувшем сезоне удача отвернулась от «Луки-Энергии». Великолучане 21 сентября 2018 года уступили в гостях – 0:1, а 3 мая 2019 года проиграли дома – 0:2.

Соперник «Луки-Энергии» завершил сезон 2018/19 на 7-м месте в турнирной таблице, имея в активе 34 очка. Великолучане с 29 очками финишировали девятыми.

«Знамя Труда» одинаково играет как в гостях, так и дома. В минувшем сезоне соперник великолучан по стартовому матчу одержал 10 побед, распределив их поровну на домашние и выездные – по 5 выигрышей. По два раза орехово-зуевские футболисты завершали матчи вничью, по 5 раз команда проиграла в гостях и дома.