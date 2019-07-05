Спорт

Более 100 спортсменов приняли участие в 26-м забеге в честь освобождения Пустошкинского района

В Пустошке состоялся 26-й легкоатлетический забег, посвященный 75-летию со дня освобождения района. В нем приняли участие более 100 спортсменов из районного центра, а также Беларуси, Невеля, Опочки, Пскова и Великих Лук.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, награды участникам соревнований вручил председатель Комитета по спорту администрации Псковской области Иван Штылин. «Такие мероприятия объединяют память поколений. К сожалению, все меньше и меньше с нами остается ветеранов Великой Отечественной войны, которым мы можем сказать сегодня спасибо за наше будущее, за нашу свободу, за мирное небо для наших детей. Все, кто сегодня принял участие в пробеге, таким образом почтили память своих дедов и прадедов», - отметил Иван Штылин и поблагодарил организаторов пробега - Сергея Прохорова, Михаила Юринова и их сплоченную команду за проделанную работу по подготовке спортивного мероприятия.

В парке Пустошки прошло награждение нагрудным знаком «За заслуги перед Пустошкинским районом». Его вручили начальнику подразделения пустошкинского участка «Автомобильных дорог Пскова» Ивану Моругину и учителю математики пустошкинского Центра образования Раисе Семкиной.

Также в ходе торжественной части чествования жителей района были вручены медали «За любовь и верность». Награды получили две супружеские пары: Виктор и Тамара Васильевы и Владимир и Надежда Козыревы.

В честь 75-летия со для освобождения Пустошкинского района перед гостями праздника выступили десантники 76-йгвардейской дивизии. Военнослужащие принимают участие в мероприятиях по приглашению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Десантники показали жителям и гостям Пустошки элементы боевой подготовки.