Спорт

На стадионе «Машиностроитель» к 1 сентября появятся трибуны и футбольное поле

На стадионе «Машиностроитель» в Пскове к 1 сентября планируется завершить установку трибун и устройство футбольного поля, заверил подрядчик заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова, который побывал на стройплощадке в воскресенье, 14 июля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в свою очередь председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов напомнил, что в срок до 8 августа нужно завершить все бетонные работы, а к 17 августа завершить подготовку к монтажу тепловых сетей.

Вице-губернатор подчеркнул, что ход реконструкции стадиона на особом контроле главы региона Михаила Ведерникова и все работы, внесенные в график будут проверены должным образом.

Сейчас идет первый этап реконструкции стадиона «Машиностроитель». Он предполагает строительство административного здания, двух зрительских трибун с внутренними помещениями, установку искусственного футбольного поля с беговыми дорожками, двух площадок под игровые виды спорта, обустройство парковки и общее благоустройство территории. По контракту полностью работы должны быть завершены до конца года.

Средства в размере 750 млн рублей были выделены при непосредственном участии губернатора Михаила Ведерникова в результате длительной, планомерной работы с профильными министерствами и ведомствами. Власти региона ведут постоянный контроль за ходом реконструкции спортивного сооружения.

В конце июня на строительной площадке побывала вице-премьер РФ Ольга Голодец. Она положительно оценила ход работ по реконструкции спортивного сооружения и поддержала предложение губернатора Михаила Ведерникова о продолжении 2-й очереди работ.

Фото: Дарья Хваткова.