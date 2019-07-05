Спорт

Россия победила США в финале Лиги наций по волейболу

Мужская сборная России по волейболу добилась победы над соперниками из команды США в решающем матче Лиги наций, сообщает «Интерфакс».

Результат встречи, прошедшей в Чикаго, - 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20) в пользу россиян.

Бронзовым призером стала Польша, выигравшая матч за третье место у Бразилии (3:0). Лига наций проводится с 2018 года, заменив Мировую лигу. В прошлом году триумфатором стала также Россия.

Изначально в турнире принимают участие 16 национальных команд, которые по круговой системе играют друг с другом по разу. В «Финал шести» выходят пять (Россия стала третьей) лучших плюс сборная страны-хозяйки решающей стадии. Здесь шесть команд делятся на две группы по три. Лучшие две выходят в полуфинал, победители которого – в финал.Мировую лигу, предшествовавшую Лиге наций, сборная России выигрывала трижды. В последний раз – в 2013 году.