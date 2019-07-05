Спорт

Псковские футбольные клубы готовятся к старту сезона 2019/2020 в зоне «Запад» ПФЛ

Футбольные клубы «Псков-747» и «Луки-Энергия» начинают сезон 2019/2020 с игр на выезде. Они примут участие в первенстве России по футболу среди команд профессиональной футбольной лиги в зоне «Запад», которое начнется матчами первого тура во вторник, 16 июля. Трофей и путевку в футбольную национальную лигу между собой разыграют 14 коллективов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Клубу «Псков-747» предстоит матч в Подмосковье с новичком ПФЛ в зоне «Запад». Соперниками псковичей станет команда «Олимп» из Химок. Клуб существует чуть больше года, но за это время успел завоевать кубок России среди команд 3-годивизиона и победить в первенстве России среди любительских футбольных коллективов.

Игра между «Псков-747» и химкинским «Олимпом» начнется в 17.00 во вторник, 16 июля, на футбольном поле академии клуба «Спартак».

Команда «Луки-Энергия» также будет играть 16 июля в Подмосковье. Матч начнется на стадионе «Знамя труда» в 18.00. Великолучанам предстоит сыграть против одного из старейших клубов России — «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. В прошлом сезоне футбольный клуб «Луки-Энергия» дважды уступил соперникам из Подмосковья: на выезде со счетом 1:0, а также на домашнем поле со счетом 0:2.

Первая очная встреча футбольных команд из Пскова и Великих Лук состоится в рамках розыгрыша кубка России 2019/2020. Игра 1/128 финала пройдет в областной столице 28 июля. Победитель выйдет в 1/64 финала, где соперником станет «Электрон» из Великого Новгорода или «Ленинградец» из Ленинградской области.

Напомним, по итогам сезона 2018/2019 клуб «Псков-747» занял в розыгрыше первенства России среди команд ПФЛ в зоне «Запад» 10 место, набрав 29 очков. В 24 играх псковичи одержали 9 побед, 2 раза сыграли вничью, в 13 поединках уступили сопернику. «Луки-Энергия» заняли 9 место, набрав 29 очков, при этом обогнав команду из областной столицы по дополнительным показателям. Великолучане одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью, 11 раз упустили победу. В розыгрыше кубка России 2018/2019 клуб «Луки-Энергия» добился самого высокого результата за историю команды. Команда дошла до 1/16 финала, где уступила красноярскому «Енисею».