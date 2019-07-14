Спорт

В Великих Луках появится открытый ФОК для футбола, хоккея, стритбола и воркаута

В Великих Луках (улица Дружбы, 23, корпус 2) собираются построить открытый физкультурно-оздоровительный комплекс, где будут футбольное и хоккейное поле, а также - площадки для стритбола и воркаута. Такой лот появился 16 июля на сайте госзакупок. Заказчик - Детско-юношеская спортшкола № 3 «Олимпия».

Источник: pixabay.com

По приведенным в документах данным, начальная цена контракта на работы - 24308620 рублей из федерального и областного бюджетов, из средств на «Развитие сети учреждений спортивной направленности, обеспечение их эффективной и безопасной работы, укрепление материально-технической базы»: по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в городе Великие Луки» в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Великие Луки» в 2017-2021 годах».

Дата начала подачи заявок - 16 июля, а окончания, как и самого аукциона, - 24 июля. Планируется, что объект закончат строить до 30 ноября 2019 года.

По техническому заданию, в перечень работ по проекту входят: демонтажные работы, обустройство наружных сетей, системы поверхностного водоотвода, наружных сетей. Кроме футбольного и хоккейного поля, а также площадок для стритбола и воркаута, подрядчик сделает спортивные дорожки, яму с песком, площадку для тренажеров и универсальную игровую площадку, оборудует все спортивное ядро. Кроме того, - благоустроит территорию и позаботится об ограждениях.