Спорт

«Псков-747» стартует в первенстве России

Сегодня 16 июля, «Псков-747» в Москве сыграет с «Олимпом» из подмосковных Химок. Этим матчем стартует первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Запад». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной федерации футбола.

Первый матч в сезоне-2019/20 псковичи играют на выезде с дебютантом ПФЛ — ФК «Олимп» Химки. Игра 1-го тура пройдет в Москве на стадионе «Октябрь». Начало встречи в 17:00. Игру обслужит бригада судей во главе с петербуржцем Яном Бобровским.

Примечательно, что встречу «Олимп» – «Псков-747» трижды переносили, хозяевам матча было сложно определиться со стадионом. Сначала это были «Новые Химки», затем стадион академии ФК «Спартак» имени Черенкова, и наконец, сегодня стало известно, что играть будут на московском стадионе «Октябрь».

Все матчи 1-го тура:

16 июля

17:00. «Олимп» Химки – «Псков-747»

18:00. «Знамя Труда» Орехово-Зуево – «Луки-Энергия» Великие Луки

18:00. «Долгопрудный» – «Звезда» Санкт-Петербург

18:30. «Ленинградец» Ленинградская обл. – «Родина» Москва

18:30. «Муром» – «Зенит-2» Санкт-Петербург

17 июля

17:00. «Казанка» Москва – ФК «Коломна»

19 июля

18:00. «Торпедо-Владимир» – «Велес» Москва