Спорт

В чемпионате Пскова по футболу стартовал второй круг

В чемпионате Пскова по футболу прошли матчи 6-го тура. Лидирующий «ВДВ-Купол-ПЭМЗ» разгромил со счетом 7:0 «Экофорум», молодежный состав «Псков-747» забил три безответных мяча в ворота «Синих Стрел», а «Автофаворит» взял реванш 3:1 за поражение в первом круге над «Искрой-Псковгражданпроект». Об этом псковской Ленте Новостей сообщили в областной Федерации футбола.

В гонке бомбардиров лидируют сразу трое футболистов, это Иван Иванов (ВДВ-Купол), Антон Паранин (Псков-747) и Всеволод Федоров (Псков-747). На их счету по пять забитых мячей.