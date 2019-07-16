Спорт

Всероссийский финал турнира «Колосок» состоится в Пскове

В Пскове с 20 по 25 июля пройдут игры финального турнира Всероссийских соревнованиях по футболу среди сельских команд «Колосок». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации футбола, за главный приз на стадионе «747» поборются футболисты старшей возрастной группы 2005-2004 годов рождения.

Сегодня, 19 июля, состоится жеребьевка, после которой станет известен календарь соревнований.

В турнире примут участие 16 команд из Псковской, Калининградской, Саратовской, Волгоградской, Тамбовской, Ленинградской, Ивановской, Курганской, Пензенской, Орловской и Томской областей, а также Краснодарского и Забайкальского краёв, Республик Башкортостан, Дагестан и Чувашии.