Спорт

В Пустошке стартовали 45-е международные соревнования «Русь»

В Пустошкинском районе Псковской области в пятницу, 19 июля, стартовали 45-е международные соревнования «Русь» по спортивному ориентированию. В рамках мероприятия также пройдет розыгрыш медалей чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Для участия в соревнованиях зарегистрировались более 400 спортсменов. Они представляют Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Псковскую, Московскую, Смоленскую, Архангельскую, Рязанскую, Новгородскую, Тверскую, Рязанскую, Белгородскую области, а также Республику Беларусь. Возраст участников соревнований от 6 до 79 лет.

В первый день участников ждет спринт. Старт запланирован на 12.00. На следующий день соревнований спортсменам предстоит преодолеть дистанцию средней протяженности, рассчитанную на 30–45 минут. В последний день соревнований, 21 июля, состоится гонка с раздельным стартом. Спортсмены будут стартовать в зависимости от отставания от лидера, которое накопилось за предыдущие забеги. Трасса рассчитана на 45 - 75 минут.

После финиша всех участников состоится награждение победителей первых двух туров в рамках чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа.

Отметим, накануне в Пустошкинском районе рамках фестиваля спортивного ориентирования «Алоль-2019» также прошли розыгрыши наград в соревнованиях «Иван Купала» и «Рельеф». В общей сложности в них приняли участие более 300 спортсменов.