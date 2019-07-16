Спорт

В российском футболе будут использовать систему видеопомощи арбитрам

Российский футбольный союз получил право использовать систему видеопомощи арбитрам (VAR). «IFAB дал официальный допуск. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения VAR», приводит сайт РФС слова его президента Александра Дюкова.

Отмечается, что в проекте примут участие Hawk Eye и «Матч ТВ».

Впервые система будет использована во время матча «Динамо» — «Рубин». Игра состоится 21 июля в Москве на стадионе в Петровском парке.

Как отмечает «Коммерсант», система VAR, сводящая к минимуму судейские ошибки, широко применяется в мировом футболе. Она использовалась почти в 30 национальных чемпионатах, а также на различных топовых международных турнирах.