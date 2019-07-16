Спорт

Спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области победила в чешском этапе мирового велотура

Спортсменка центра спортивной подготовки Псковской области Маргарита Сырадоева стала победительницей чешского этапа мирового велотура «Тур де Феминин». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самом учреждении, соревнование состоялось 18 июля. Девушка принимала участие в составе женской команды Сестрорецка.

Кроме того, в центре отметили, что в Самаре завершилось первенство России по велосипедному спорту. В многодневной гонке принимали участие воспитанники Александра Филиппова - Тимофей Шерстнев и Константин Некрасов.

По результатам многодневной гонки, Константин Некрасов занял первое место - с результатом 9:43:51, а Тимофей Шерстнев остановился на втором месте турнирной таблицы, уступив 1:57.