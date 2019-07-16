Спорт

В Пушкиногорском и Островском районах проходят гонки первенства России по велоспорту

В Пушкиногорском и Островском районах проходят гонки первенства России по велоспорту, в которых участвуют более 60 спортсменов из Санкт-Петербурга, Псковской, Воронежской, Самарской, Иркутской, Новосибирской областей, а также Республики Удмуртия. Как пишет портал «sport60.ru», эти гонки начались 19 июля, а закончатся - 23.

Соревнования состоят из 5 этапов. В первый день спортсменов ждет групповая гонка, которая стартует из Пушкинских Гор и пройдет по окрестностям. Во второй день велосипедисты примут участие в индивидуальной гонке по маршруту «Пушкинские Горы-Михайловское-Пушкинские Горы», длина которого составляет 15 километров.

В третий день спортсмены проедут по Пушкинским Горам до городища Воронич. После финиша все участники Первенства России продолжат соревнования в Островском районе на лыжероллерной трассе лыжно-биатлонного центра «Юность». В заключительный день, 23 июля, спортсменов ждет маршрут, который они проезжали в первый день.

Соревнования являются традиционными для региона. Пушкиногорский район принимает их в девятый раз. Победители Первенства России будут определены по итогам всех промежуточных стартов, за которые участники будут получать баллы в зависимости от занятого места.