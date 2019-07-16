Спорт

Велосипедистов приглашают на велопрогулку по заброшенным карьерам в Псковском районе

В честь годовщины сообщества «Велопрогулки в Пскове by PVD» его участники приглашают всех желающих на велопрогулку в деревню Выбуты Псковского района, на заброшенные карьеры. Как Псковской Ленте Новостей сообщили сами представители сообщества, такая прогулка состоится 21 июля.

«Всех желающих принять участие в событии - ждут у памятника княгине Ольге - в Детском парке - в 15.00. Просьба - не опаздывать. С собой взять хорошее настроение, средства индивидуальной защиты от комаров и клещей, а также продукты на перекус и воду», - отметили в сообществе.

Во время остановки на карьере будет организован привал на то, чтобы на костре приготовить сосиски. Запланированная дистанция велопрогулки - 30,9 километра. Время ориентировочного возвращения в Псков - 20.00.