Спорт

Великолукские силачи поедут в Смоленск покорять Кубок Евразии

10 августа 2019 года в славном городе Смоленске пройдет открытый Кубок Евразии по пауэрлифтингу и силовым видам спорта. Как сообщает sport60.ru, cпортсменами из Великих Лук было принято решение подать командную заявку на участие и сразиться с сильнейшими командами Евразии.



Фото: sport60.ru

В состав команды великолучан вошли: Алексей Герман (КМС по пауэрлифтингу), Антон Дорошенков (МС по жиму штанги лежа), Эдуард Дмитриев (МСМК по жиму штанги лежа), Дмитрий Миронов (самый младший участник - 15 лет), Артем Никандров (МСМК по жиму штанги лежа), Денис Смирнов (МС по жиму штанги лежа), Сергей Фролов (КМС по пауэрлифтингу).