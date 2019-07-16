Спорт

11-й спортивный фестиваль «Вместе - значит лучше» состоялся в День города в Пскове

11-й спортивный фестиваль «Вместе - значит лучше», посвященный 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 1116-летию первого упоминания города Пскова в летописи, состоялся на спортивной площадке МБОУ «Лицея №4 «Многопрофильный».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, праздник спорта и здоровья организовали комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города и местное отделение партии «Единая Россия». В нем приняли участие воспитанники спортивных школ города, члены Псковского городского отделения партии «Единая Россия», активисты «Молодой Гвардии», жители города.

Почетное право открыть фестиваль было предоставлено заместителю секретаря Псковского городского отделения партии «Единая Россия» Валерию Лесникову. Он отметил, что фестиваль «Вместе - значит лучше» проводится уже в одиннадцатый раз с целью пропаганды здорового образа жизни, популяризации массовых видов спорта. Валерий Лесников пожелал всем участникам спортивного праздника отличного настроения, больших успехов, достижения новых спортивных и жизненных высот, трудовых свершений на благо родного города.

Далее с приветственным словом к присутствующим обратилась главный врач городской поликлиники, кандидат от «Единой России» на довыборы в Псковскую городскую Думу по 13-му округу Галина Неваленная. Она отметила, что спортивные соревнования позволяют лишний раз собраться вместе, дают возможность не на словах, а на деле ощутить себя полноправным участником единой команды. «В спорте, как и в жизни, важно вовремя собрать воедино все силы, волю, и решимость, чтобы преодолеть любые препятствия и выиграть. Пусть сегодня каждому сопутствует удача и победит дружба», - напутствовала участников фестиваля Галина Неваленная.

В программу праздника вошли соревнования по дартсу, мини-футболу, гиревому спорту, перетягиванию каната. К участию в соревнованиях допускались все желающие, в том числе представители и команды первичных отделений «Единой России».

Лучшие участники состязаний определялись как в личном, так и в командном зачете. Победители получили грамоты и призы. Команда, победившая в турнире по мини-футболу, была награждена кубком. Его вручил капитану сборной Валерий Лесников. Какими бы ни были итоги соревнований, важно одно: победила дружба. В праздничный день у всех участников спортивного фестиваля прекрасное настроение.

Напомним, что в 2009 году Псковским городским отделением партии «Единая Россия» впервые были организованы и проведены спортивные мероприятия под девизом «Вместе - значит лучше». В них приняли участие не только члены партии, секретари первичных отделений, члены политического совета, но и жители, гости города. С тех пор проведение спортивного праздника «Вместе - значит лучше» в городе стало традиционным. Всего с 2009 года в соревнованиях по различным видам спорта в рамках фестиваля приняли участие более 1,5 тыс. человек.