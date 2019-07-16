Спорт

В Московской области псковские гребцы получили 5 медалей соревнования по гребле на байдарках и каноэ

В городе Бронницы Московской области прошли всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, турнир шел с 18 по 21 июля, и по итогам этих состязаний псковские гребцы спортивной школы «Ника» 5 раз поднимались на пьедестал.

Так, Александр Кормильцев занял 1-е место в заезде байдарок-одиночек на дистанции 500 метров и 2-е место - на дистанции 1000 метров.

Ангелина Семенова завоевала 2 серебряные медали в заезде байдарок-одиночек: на дистанциях 500 и 1000 метров.

В составе «двойки» Евгенией Семеновой спортсменка взяла 1-е место в заезде байдарок-двоек на дистанции 500 метров.

Бронзовая медаль в заезде байдарок-двоек досталась Артему Салкину и Ивану Жданову.

Кроме того, как добавили в пресс-службе ведомства, Псковскую область достойно представили молодые гребцы Никита Семенов, Всеволод Соков, Максим Федоров, Илья Соловьев, Константин Петров, Егор Лебедев, Иван Меркулов.

Готовили спортсменов тренеры спортивной школы «Ника» Михаил Самарин, Григорий Захаров и Валерий Велигура.

В соревновании участвовало 359 спортсменов из 25 регионов России.