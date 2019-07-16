Спорт

В региональном Управлении Росгвардии стартовал турнир по мини-футболу

Сегодня в Пскове, в рамках спартакиады Управления Росгвардии по Псковской области, стартовал турнир по мини-футболу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Соревнования приурочены к 250-летию со дня рождения генерала от инфантерии Евграфа Комаровского - первого командующего внутренней стражи России. В состязаниях принимают участи команды ОМОН, СОБР, отдела вневедомственной охраны, территориального органа управления.

Отметим, что турнир проводится в целях развития физической подготовки личного состава и пропаганды здорового образа жизни.