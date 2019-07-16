Спорт

Сегодня «Псков-747» принимает московский «Велес»

Сегодня в Пскове состоится матч 2-го тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Запад» в котором «Псков-747» на своем поле принимает бронзового призера турнира столичный «Велес». Стартовый свисток новгородского арбитра Алексея Федотова прозвучит в 18.30.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псков-747», в первом туре матчи с участием «Псков-747» и «Велеса» завершились мирным исходом. «Велесом» в гостях сыграл вничью 1:1 с владимирским «Торпедо», а «Олимп» Химки и «Псков-747» в Москве обошлись без забитых мячей.

Напомним, что в предстоящем сезоне соперниками псковской команды по группе «Запад» станут 13 команд: великолукская «Луки-Энергия», команды из Владимирской области «Торпедо» и «Муром», «Ленинградец» представляющий Ленинградскую область, московские клубы «Локомотив-Казанка», «Велес» и «Родина», подмосковные команды «Долгопрудный», «Коломна», «Знамя Труда» Орехово-Зуево и «Олимп» Химки, а также два петербургских клуба «Зенит-2» и «Звезда».