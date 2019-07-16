Спорт

Современные стадионы планируется построить рядом с двумя псковскими школами

В псковской школе №47 появится новый стадион. Об этом заявил заместитель главы администрации Пскова, курирующий социальные вопросы, Александр Коновалов сегодня, 24 июля, в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

По словам спикера, стадион будет строиться на деньги частных инвесторов.

Александр Коновалов сообщил, что стадион будет включать в себя мини-футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадку с современным оборудованием, также предполагается установка спецоборудования для сдачи норм ГТО. По словам чиновника, аналогичный стадион может появиться рядом со школой № 17 в Любятово.

Ожидается, что в 2021 году 36 млн рублей получит муниципалитет на строительство в одном из образовательных учреждений города еще одного современного стадиона.

Спикер сообщил, что стадион будет включать в себя трибуны для зрителей, футбольный газон размером 60 на 40 м, синтетические беговые дорожки, спортивное оборудование — турники.

Александр Коновалов выразил надежду, что такой современный спортивный объект в городе будет не один: «Муниципалитет поборется за постройку пяти таких объектов».

Также в следующем году 40 млн рублей направят в муниципалитет на строительство стадиона для спортивной школы, которая осуществляет программы спортивной подготовки, в частности футболистов. Как сообщил Александр Коновалов, рядом с одной из псковских школ, пока неизвестно с какой именно, разместится полномасштабное футбольное поле размером 110 на 70 метров, также там будут беговые дорожки и соответствующее оборудование. Александр Коновалов намекнул, что, возможно, данный объект появится на Запсковье.

Заниматься на данных площадках смогут не только школьники, но и все горожане.