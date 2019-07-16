Спорт

Вторая очередь на «Машиностроителе» нужна и должна быть - Александр Коновалов

Работы на стадионе «Машиностроитель» в Пскове идут полным ходом, фактически завершены работы по строительству внутриплощадочных сетей, на 70% завершены монолитные работы в административном здании. Об этом заявил заместитель главы администрации Пскова, курирующий социальные вопросы, Александр Коновалов сегодня, 24 июля, в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Начиная с августа, начнутся работы по устройству футбольного поля, беговых дорожек и внутреннего благоустройства стадиона.

Александр Коновалов высказал опасения по поводу строительства козырьков над трибунами.

«Производство козырьков, а это весомые металлоконструкции, может занять значительное время, могут быть временные подвижки, но на готовность стадиона в целом это не повлияет», - заявил чиновник.

Напомним, что подрядная организация должна закончить основной массив работ к 1 декабря.

«Мы всячески помогаем и стимулирует подрядчика, постоянно боремся за качество. Как только уздечку ослабишь, начинают сбавлять темпы, поэтому работаем», - подчеркнул Коновалов, и добавил, что на объекте проводятся еженедельные планерки.

По поводу второй очереди строительства Александр Коновалов пояснил, что согласно проектной документации она предусматривает укладку еще одного футбольного поля вдоль улицы Спортивной, строительство многофункционального спортзала с трибунами и оборудованием, также реконструкцию «Гармонии».

По поручению Ольги Голодец, заинтересованные ведомства должны к концу лета подготовить документы по второй очереди и направить в их в правительство РФ.

«Безусловно, вторая очередь на «Машиностроителе» нужна и должна быть», - заключил Александр Коновалов.