Спорт

Псковичей приглашают провести день физкультурника вместе с Молодежным центром

Псковский городской молодежный центр приглашает псковичей 9 августа принять участие в футбольном турнире дворовых команд, который пройдет в рамках Всероссийского дня физкультурника.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ, турнир состоится в полдень на площадке перед Молодежным центром по адресу улица Максима Горького, 15. Принять участие смогут команды, в состав которых входит не меньше пяти человек. Победителя турнира будут ждать приятные призы.

Записаться на турнир можно по будням с 9.00 до 18.00 в Молодежном центре или по телефону: 56-44-44.

Для регистрации необходимо указать имя и фамилию капитана команды и его контактный телефон.

Сам турнир состоится 9 августа в 12.00.