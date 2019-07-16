Спорт

Псковичка завоевала серебро во Всероссийских соревнованиях по гребному спорту

Всероссийские соревнования по гребному спорту среди юниоров прошли в Нижнем Новгороде. Участие в соревнованиях приняли более 200 участников из 21-го субъекта РФ. Представительница Псковской области Елизавета Сенина на дистанции 2000 метров заняла второе место, уступив первую ступень пьедестала представительнице Москвы, сообщает портал sport60.ru.

По итогам этих соревнований сформирован состав сборной команды России по гребному спорту для выступления на первенстве Европы до 23 лет, который будет проходить в Греции с 7 по 8 сентября. К сожалению, Елизавета не смогла попасть в состав сборной команды РФ. Но впереди ее ждут не менее серьезные соревнования: первенство России до 19 лет и первенство России до 23 лет в легком весе.

Тренером спортсменки является Сергей Николаев.