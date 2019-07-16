Спорт

На полигоне 76-й ДШД в Псковском районе пройдет беговой фестиваль на Кубок губернатора

На полигоне 76-й Гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизиидивизии - в Псковском районе - состоится беговой фестиваль «Гвардейская битва на Кубок губернатора - 2019» - гонка с препятствиями. Как пишет портал «sport60.ru», начнется фестиваль 24 августа, время старта - 12.00. Со ссылкой на организатора, даты и время старта могут меняться.

Источник: pixabay.com

«Соревнования проводятся с целью пропаганды физической культуры и спорта среди населения Псковской области; привлечения жителей Псковской области к активному занятию спортом и оздоровительному отдыху; развитию и повышению уровня спортивного мастерства среди любителей бега Российской Федерации», - указано в тексте.

Предусмотренные дистанции: 1, 2, 3, 5 и 10 километров.

Как пишет источник, в соревнованиях смогут участвовать любители бега 2012 года рождения и старше. К участию в забеге на 10 километров допускаются спортсмены России и зарубежья, достигшие на день старта 18-летнего возраста, имеющие необходимую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний к бегу. На старт забега на 5 километров допускаются спортсмены России и зарубежья, достигшие на день старта 16-летнего возраста, имеющие необходимую подготовку и отсутствие медицинских противопоказаний к бегу. Участие бесплатное. Каждый участник получит медаль финишера. Старт и финиш - на территории полигона. Выдача стартовых номеров производится 24 августа с 08.00 до 11.00.