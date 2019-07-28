Спорт

Открытый чемпионат СЗФО на Кубок княгини Ольги пройдет в Пскове в 12-й раз

Открытый чемпионат по пляжному волейболу среди команд Северо-Западного федерального округа «Кубок княгини Ольги» в 12-й раз пройдет в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Соревнования состоятся со 2 по 4 августа. Как сообщил президент Псковской областной общественной организации «Федерация волейбола» Сергей Ершов, заявки на участие уже поступили от 23 мужских и 17 женских команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, а также из Калининградской и Рязанской областей.

В первый день состязаний запланированы квалификационные игры. По итогам соревнований команды-победители получат право представлять Северо-Западный федеральный округ на финале Чемпионата России, который пройдет в начале сентября в Анапе.

Также президент Псковской областной общественной организации «Федерация волейбола» Сергей Ершов сообщил, что 1 августа на городском пляже Пскова пройдет чемпионат по волейболу среди государственных и муниципальных служащих. На участие в нем уже подали заявки команды из Красногородского, Невельского, Палкинского, Плюсского, Псковского и Усвятского районов, Пскова и Великих Лук. По традиции в турнире примет участие и команда Администрации Псковской области.