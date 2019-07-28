Спорт

Псковичка стала серебряным призером чемпионата мира по рогейну

Псковича Людмила Горшкова в составе команды из трех человек заняла второе место по итогам чемпионата мира по рогейну. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соревнования прошли в Испании.

Участницы интернациональной команды «Надежда» (Людмила Горшкова, Ольга Лавринович, обе – Россия, и Надежда Попова, США) стали призерами в возрастной группе «Суперветераны» среди женщин). За 24 часа спортсменки преодолели более 50 километров по горной местности.

Отметим, что рогейн - вид спорта, близкий к спортивному ориентированию.