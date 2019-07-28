Спорт

Первенство Псковской области по велосипедному спорту памяти Клавдии Назаровой прошло в Островском районе

27-28 июля на базе лыжероллерной трассе СОЦ «Юность» состоялось первенство Псковской области по велосипедному спорту, посвященное герою Советского Союза Клавдии Назаровой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Центре спортивной подготовки, 27 июля прошла индивидуальная гонка на время на 4 км, 8 км и 12 км. Участникам индивидуальной гонки стали 93 спортсмена.

Среди девочек 10 лет и моложе на дистанции 4,5 км первое место заняла Семенова Олеся (МБУДО ДЮСШ №3).Среди мальчиков в этой группе победил Гунин Вячеслав (МБУДО ДЮСШ №3).

В группе девочек 11-12 лет с результатом 09:04 первой стала Веселова Екатерина (МБУДО ДЮСШ №3).Среди мальчиков 11-12 лет победу одержал Азиза Али (ГБУ ДО ПО «ЦСП») с результатом 08:41.

В возрастной категории девушки 13-14 лет на дистанции 9 км первой стала Козлова Карина (ГБУ ДО ПО «ЦСП»). Среди юношей 13-14 лет на 9 км быстрее всех был Никонов Александр (ГБУ ДО ПО «ЦСП»).

Степанова Виктория (ГБУ ДО ПО «ЦСП») с результатом 17:00 стала первой среди девушек 15 лет и старше на дистанции 9 км. Гусихин Станислав (ДЮСШ «Надежда») одержал победу среди юношей 15-16 лет.

Среди мужчин 19-34 года на дистанции 13,5 км первым финишировал Юнусов Тимур (Санкт-Петербург) со временем 21:19. В возрастной группе мужчины 35-49 лет на дисциплине 13,5 км победу одержал Сидоров Андрей (Псков) с результатом 24:39. Среди ветеранов 50 лет и старше первым стал Михайлов Иван (Порхов) со временем 25:31.

28 июля участники вновь собрались для участия в групповой гонке на 4 км, 8 км, 16 км и 32 км.

В возрастных группах девочки 10 лет и моложе и мальчики 10 лет и моложе на дистанции 4, 2 км победу одержали Семенова Олеся и Гунин Вячеслав. Спортсмены представляют МБУДО ДЮСШ №3.

В группе девочки 11-12 лет и мальчики 11-12 лет первыми стали Веселова Екатерина и Поснов Степан. Екатерина воспитанница МБУДО ДЮСШ №3, а Степан воспитанник Центра спортивной подготовки.

Среди девушек и юношей 13-14 лет первыми финишировали Журавлева Екатерина (МБУДО ДЮСШ №3) и Лапин Константин (ГБУ ДО ПО «ЦСП».

В категории девушки 15 лет и старше и юноши 15-16 лет на дистанции 12,6 км первыми стали Степанова Екатерина (ГБУ ДО ПО «ЦСП») Гусихин Станислав (ДЮСШ «Надежда»).

В старших возрастных группах на дистанции 25,5 км победу одержали Юнусов Тимур с результатом 40:19, Сидоров Андрей 44:26, Михайлов Иван 45:53.

Клавдия Назарова - организатор и руководитель подпольной комсомольской организации в городе Острове. За выполнение боевых заданий, проявленное геройство и мужество, ей посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждена орденом Ленина.