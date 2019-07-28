Сборная Псковской области завоевала «золото» чемпионата Ленобласти по подводной охоте

Сборная Псковской области успешно выступила на чемпионате Ленинградской области по подводной охоте - соревнованиях «Белые ночи-2019» на базе «Манола» в г. Приморске.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации подводного спорта Псковской области, неоднократный чемпион подобных соревнований Андрей Новиков вновь занял 1 место в личном зачете.
Бронзу получил представитель Себежа Николай Гришуткин, который первый раз посетил данное соревнование и показал отличный результат.
В командном зачете сборная Псковской области в составе: Андрей Новиков, Алексей Затешилов, Станислав Микшевич - завоевала золотую медаль.