Спорт

Алексей Орлов проинспектировал строительство спортивных объектов в трех районах

Заместитель председателя комитета по спорту Алексей Орлов посетил с рабочей поездкой Бежаницкий, Новоржевский и Пушкиногорский районы. Он проинспектировал установку воркаут-площадок в муниципалитетах, а также строительство спортивных объектов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

В Бежаницах темой встречи с главой района Сергеем Михеевым стало использование воркаут-площадок. В целях совершенствования спортивной инфраструктуры муниципалитетов и для вовлечения населения в занятиям физкультурой и спортом в муниципалитете были оборудованы три гимнастических комплекса. По итогам проверки замечаний к их установке не возникло.

Кроме того, скоро в центральном парке поселка появится специализированная спортивная площадка для подготовки и сдачи испытаний комплекса ГТО. За счет средств муниципалитета проводится обустройство основания и монтаж оборудования. Турники и тренажеры закуплены в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» за 3 млн рублей. Проект также предусматривает региональное софинансирование. Работы идут в соответствии с графиком, завершить их планируется к октябрю.

В Новоржеве Алексей Орлов проконтролировал завершение работ на городском стадионе и осмотрел установленную там воркаут-площадку. Сопровождали Алексея Орлова заместитель главы администрации района Сергей Мезенцев. Правильность установки и надежность спортивных объектов помог проверить лидер псковского движения Street Workout Виталий Дидыч.

«Мы осмотрели площадки уже в нескольких районах, и ваша площадка на сегодняшний день — одна из лучших. Замечаний у нас нет, молодцы», — отметил Алексей Орлов.

На стадионе завершаются ремонтные работы. Подрядчик заасфальтировал беговую дорожку, подготовил футбольное поле, на котором в ближайшее время обустроят газон. Также в планах оборудование зрительских мест. Общая стоимость работ составила 1,5 млн рублей, которые муниципалитет получил за победу в областном конкурсе в номинации «Самое здоровое поселение» Псковской области.

Алексей Орлов также побывал в Летнем парке Новоржева. Здесь скоро начнутся работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Проектная документация уже прошла согласование. Стоимость строительства — 10 млн рублей, которые выделят из регионального и муниципального бюджетов. Еще около 25 млн рублей предусмотрены на закупку оборудования. Деньги выделяются в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в национальный проект «Демография».

В Пушкинских Горах площадка для сдачи нормативов ГТО появится на территории Пушкиногорской средней школы. На площади 360 квадратных метров разместятся более 20 тренажеров и турников. Монтаж оборудования и обустройство основания площадки финансируется из муниципального бюджета.

В ходе осмотра площадок, которые расположены на улице Ленина и Садовой, были высказаны замечания, которые поручено устранить администрации Пушкиногорского района.

Напомним, установка воркаут-площадок в муниципалитетах ведется по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в рамках достигнутых ранее договоренностей с Федерацией воркаута России.