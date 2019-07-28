Спорт

В России появится специальность «тренер-преподаватель»

Новый учебный стандарт для подготовки бакалавров по специальности «Тренер по виду спорта. Преподаватель» рассмотрит и утвердит до 15 августа Совет Минобрнауки по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Соответствующее поручение дала вице-премьер Ольга Голодец, рассказали в пресс-службе правительства России. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее включить до 1 августа это направление подготовки высшего образования в перечень кабмину поручил президент России Владимир Путин. Проект нового образовательного стандарта уже прошёл общественное слушание и независимую экспертизу, одобрен Нацсоветом при президенте РФ по профессиональным квалификациям и Советом по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта. В мае Минспорта направило проект в Минобрнауки.

В марте в ходе заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова обратила внимание Путина на кадровую проблему в области физической культуры, спорта и фитнеса.