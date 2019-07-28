Спорт

В Псковской области прошел чемпионат по пляжному волейболу среди муниципальных и государственных служащих

В Пскове на городском пляже в четверг, 1 августа, состоялся чемпионат по пляжному волейболу среди муниципальных и государственных служащих. Участниками стали команды из Невельского, Палкинского, Плюсского, Псковского и Усвятского районов, Пскова и Великих Лук. По традиции в турнире приняла участие и команда администрации Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

По итогам игр победу одержала команда города Пскова под руководством председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Александра Гаврилова. Второе место заняла команда из Усвятского района, капитаном команды был и.п. главы района Дмитрий Петров. Почетное третье место у команды администрации Псковской области под руководством председателя областного Комитета по спорту Ивана Штылина. Всем командам-победителям были вручены кубки.

По итогам игр специальный приз в номинации «Самая дружная команда» получила команда Великих Лук.

Отметим, также на этой неделе в городе Пскове со 2 по 4 августа пройдет открытый чемпионат по пляжному волейболу среди команд Северо-Западного федерального округа «Кубок княгини Ольги». Заявки на участие уже поступили от 23 мужских и 18 женских команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, а также из Калининградской и Рязанской областей. Команды-победители получат право представлять Северо-Западный федеральный округ на финале чемпионата России, который пройдет в начале сентября в Анапе.