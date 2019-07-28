Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Андреем Аленичевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость программы - президент федерации футбола города Пскова, директор детско-юношеской спортивной школы «Стрела» Андрей Аленичев.
Ведущий программы - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко - поговорит с ним о перспективах развития и проблемах футбола - массового, детского, профессионального.
Вопросы Андрею Аленичеву можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.