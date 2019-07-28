Спорт

На базе псковской дивизии прошел 58-й Чемпионат Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту

Чемпионат Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту прошел в Пскове на базе 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Участниками чемпионата стали 7 сборных команд, в составе которых было около ста военнослужащих.

За победу в одиночных и групповых дисциплинах боролись спортсмены из России и Республики Беларусь.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в рамках соревнований спортсмены совершали прыжки с вертолета на площадку приземления Шабаны. По правилам турнира, прыжки совершаются на точность, участникам нужно попасть в мишень размером несколько сантиметров. Победители определялись в личном и командном зачете.

По итогам соревнований отобраны сильнейшие парашютисты страны, которые получили звание чемпионов России и Вооруженных сил РФ в классических одиночных и групповых дисциплинах.

В командном первенстве признаны победителями мужская и женская команды Центрального спортивного клуба Армии. Второе место заняли парашютисты ВДВ, на третьем расположилась команда Республики Беларусь. Представители ЦСКА признаны лучшими в групповой акробатике. Лучшими по точности приземления назвали спортсменов-десантников.

Отметим, победители отправятся защищать честь нашей страны на соревнованиях в Китае.