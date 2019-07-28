Спорт

Андрей Аленичев: Проблема ставок в букмекерских конторах и тотализаторов актуальна для псковского футбола

Проблема ставок в букмекерских конторах и тотализаторов актуальна для псковского футбола. Об этом сегодня, 2 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявил директор спортивной детско-юношеской школы «Стрела», президент федерации футбола города Пскова, мастер спорта России Андрей Аленичев.

«Все знают, что ставки и тотализаторы присутствуют в российском, в частности, в псковском футболе», - сообщил Аленичев, отвечая на вопрос о том, насколько актуальна для Пскова проблема договорных матчей, когда футболисты делают ставки на игру, пытаясь заработать у букмекеров, а не на футбольном поле.

По словам Андрея Аленичева, сейчас ставят даже на детские команды.

«Пока это не запретят на уровне государства, так и будет длится этот бардак», - заявил Андрей Аленичев.