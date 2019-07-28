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Спорт

В Пскове состоится силовой чемпионат мира по воркауту

02.08.2019 20:40|ПсковКомментариев: 0

Силовой Чемпионат мира по воркауту пройдет в Пскове. В соревнованиях примут участие свыше 50 атлетов более чем из 18 стран. Псков представят спортсмены регионального сообщества «Street Workout Pskov». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, турнир состоится 24 августа.

«Участники будут соревноваться в двух этапах: силовом и на выносливость. В этапе на выносливость за чемпионские титулы будут бороться не только мужчины, но и девушки. По результатам соревнований победителям будет присвоено звание чемпиона мира по силовому воркауту в определенной весовой категории», - отметили в ведомстве.

В рамках соревнований также подготовлена программа и для псковичей - любителей здорового образа жизни. Гости спортивного праздника будут состязаться в силовых конкурсах и смогут поучаствовать в мастер-классах от ведущих спортсменов всероссийского и мирового уровня.

Силовой чемпионат мира по воркауту пройдет при поддержке губернатора области Михаила Ведерникова и проектного офиса «Команда 2018». Организатор соревнований - Международная Федерация воркаута. Почетными гостями станут президент Всемирной Федерации уличного воркаута и калистеники Марис Шлезиньш и президент Федерации воркаута России Максим Попов.

Мероприятие будет проходить по адресу: улица Воеводы Шуйского 9. Торжественное открытие запланировано на 13.00. Напомним, что в 2018 году Псков принял у себя один из этапов Кубка мира по воркауту. Тогда регион посетили более 20 именитых спортсменов со всего мира. Развитие данного вида спорта в регионе - результат сотрудничества Администрации Псковской области и Федерации Воркаута России.

Теги: #спорт #администрация Псковской области #воркаут
Источник: Псковская Лента Новостей
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