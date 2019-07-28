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Спорт

Составлен рейтинг самых опасных видов спорта

03.08.2019 11:30|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно от занятий профессиональным и любительским спортом умирают тысячи людей, а миллионы получают травмы разной степени тяжести. «Газета.Ru» составила рейтинг самых опасных видов спорта.

10. Футбол

Футбол является, бесспорно, самым массовым видом спорта в мире и кажется относительно безопасным. Конечно, как и в любом другом контактном виде, в нем неизбежны травмы и даже несчастные случаи, иногда приводящие к летальным исходам, но такое возможно вообще везде.

Правда, есть у «игры миллионов» и два маркера, заставляющих отнести ее к самым опасным видам спорта. Во-первых, обычной травмой футболиста является разрыв крестообразной связки и другие повреждения колена, что бывает не только у профессионалов и оказывают ощутимое влияние на дальнейшую жизнь.

Второй проблемой футбола являются сотрясения мозга — 8% играющих в футбол зарабатывали эту опасную травму. Только в двух видах спорта процент полученных сотрясений выше — в хоккее и сноуборде. Но в том же хоккее имеющиеся и являющиеся проблемой 12% компенсируются в целом куда меньшей травматичностью. Кроме того, на льду постоянно борются с этой проблемой, меняя правила, в то время как в футболе разве что вводят видеоповторы, которые на сотрясения никак не влияют.

9. ММА

Многие считают смешанные единоборства едва ли не самым красивым видом спорта на земле, где два мастера боевых искусств демонстрируют свое мастерство в клетке. Проблема в том, что на всех уровнях, далеко не всегда силы равны, что достаточно критично в виде, где главной целью является нанесение повреждений оппоненту.

Травмы, в том числе те, что могут привести к серьезным последствиям, могут случиться в любой момент не только в поединках, но и в тренировочном процессе, а профессионалы еще и изнуряют себя сгонкой веса, от которой Хабиб Нурмагомедов чуть не умер перед боем с Тони Фергюсоном, из-за чего вынужден был сняться.

8. Гимнастика

Гимнастика — красивый и атлетичный вид спорта, поющий оду человеческому телу и его гибкости. Этим видом начинают заниматься в раннем детстве, приобретая силу и эластичность мышц, однако одна маленькая ошибка может привести к фатальным последствиям и стоить спортсмену здоровья на всю оставшуюся жизнь, в которой не будет уже ни гимнастики, ни реализации мечтаний.

Возможно, процент травм в гимнастике и не так высок, но вот их набор ужасает: переломы запястья и позвоночника, травмы шеи, хронические повреждения голеностопного сустава и те же самые сотрясения мозга.

7. Серфинг

О серфинге тоже непривычно думать как о чем-то опасном, а таким его в итоге делают далеко не гипотетические встречи с подплывшим к океанскому берегу залетными акулами.

Серферы — настоящие романтики, наслаждающиеся волнами, солнцем и ветром. Они носятся по воде на огромной скорости и рискуют сломать себе шею, не справившись с волной или наткнувшись на риф. Причем, чем выше мастерство спортсмена, тем опаснее его положение, так как он выбирает самые сложные и рискованные трюки.

6. Баскетбол

Баскетбол, называемый его поклонниками «лучшей игрой с мячом», достаточно массовый вид спорта, но при этом — абсолютный рекордсмен по травмам. Согласно исследованию американских статистиков, ежегодно занятия баскетболом приводят к почти полумиллиону повреждений!

Именно баскетбол приносит наибольшее количество повреждений и взрослым спортсменам, находящимся в возрасте от 20 до 30 лет. Ну а рывки на паркете в разные стороны несут такие «приятные» вещи, как повреждения колена и — особенно — разрывы ахиллова сухожилия. Последнее ведет к тому, что человек уже не может восстановить прежние скорость и резкость.

5. Регби

Регби — один из самых сложных видов спорта, известных человеку, а уровень опасности в нем находится на безумном уровне, сравнимом только с храбростью людей, занимающихся этой игрой.

Регбисты выходят на поле без какой-либо защиты за исключением шлемов, которые используют не все игроки. Во время матча спортсмены постоянно бьют друг друга, а еще в процессе борьбы наступают друг другу на ноги жесткими шипами. В регби нет места подлости и не так много именно грубости, но это все равно ничего не меняет — игра опасна для организма спортсменов на протяжении всех 90 минут каждого матча и способна привести к абсолютно любым травмам.

4. Американский футбол

К американскому футболу в нашей стране отношение часто несколько пренебрежительное. Мол, что это за спорт, где на 20 секунд игрового процесса идет минута паузы, а спортсмены экипированы, словно они средневековые рыцари. И, конечно, сравнивают этот спорт с благородным регби, где при примерно той же сути нет пауз и защиты.

Вот только важно понимать, что сила ударов в американском футболе превосходит регбийную во много раз, а потому без защиты спортсмены просто отправляли бы друг друга на тот свет пачками.

Но и без того американский футбол нередко приводит к трагическим последствиям. Карьера игрока Национальной футбольной лиги в среднем длится жалкие четыре сезона, за которые тот успевает в лучшем случае приобрести хронические проблемы со здоровьем, а в худшем нуждается еще и в психологической помощи.

3. Авто- и мотоспорт

Гонки всегда были одним из самых опасных видов спорта. Ежегодно на треках гибнут десятки спортсменов, хотя к нашему времени безопасность шагнула очень далеко вперед.

Кому пожелаешь врезаться в стену на скорости в 200 км/ч с риском, что автомобиль загорится? В этом случае, как правило, не спасает и защитный костюм. Можно вспомнить пример Ники Лауды, который героически вернулся в «Формулу-1», но все равно до конца жизни мучился с последствиями аварии, когда горел заживо.

А у мотогонщиков авария на полном ходу и вовсе приводит к свободному полету с возможностью угодить под колеса продолжающих соревнования.

2. Бокс

После случаев последнего времени, самым громким из которых стала смерть российского бойца Максима Дадашева, скончавшегося в больнице в США через четыре дня после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, приведшего к операции из-за отека мозга, об опасности бокса заговорили особенно громко.

Но факт в том, что боксеры умирали всегда. И будут продолжать умирать. Если ты всю жизнь получаешь удары по голове, то это сказывается на здоровье обязательно. Правда, не всегда нужен накопительный эффект — иногда все может кончиться печально и от одного, даже случайного попадания.

1. Альпинизм

Вы вряд ли ожидали, что на вершине нашего рейтинга окажется этот вид спорта, но альпинизм остается самым опасным спортом, которым занимаются люди. Покорение гор — страсть, но вместе с тем и ужасно опасное дело.

Ежегодно только на Эвересте гибнут десятки людей, но это только всего лишь одна гора. Для восхождения на вершины необходима отменная подготовка, но даже она не гарантирует и 90% безопасности.

Убить в горах может практически что угодно. Обвал, лавина, неверный шаг... Но самым страшным остается кислородное голодание, неизбежное на большой высоте и пагубно влияющее на организм человека.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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