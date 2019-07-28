Спорт

Псковичи взяли золото на соревнованиях по гребному спорту в Нижнем Новгороде

31 июля в Нижнем Новгороде завершились Всероссийские соревнования по гребному спорту среди девушек и юношей до 15 лет. В соревнованиях приняли участие 444 спортсмена из 21 региона РФ.

Как сообщает портал sport60.ru, Псковскую область представляли спортсмены детской спортивной школы «Ника» Артем Кисловский и Илья Безлук. На дистанции 1000 м в двойке парной они завоевали золотые медали. Вторыми стали представители Калининградской области, третьими спортсмены из Ростовской области.

Тренируются псковские спортсмены под руководством Сергея Николаева.