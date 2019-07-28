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Спорт

Псковичи взяли золото на соревнованиях по гребному спорту в Нижнем Новгороде

03.08.2019 16:06|ПсковКомментариев: 0

31 июля в Нижнем Новгороде завершились Всероссийские соревнования по гребному спорту среди девушек и юношей до 15 лет. В соревнованиях приняли участие 444 спортсмена из 21 региона РФ. 

Как сообщает портал sport60.ru, Псковскую область представляли спортсмены детской спортивной школы «Ника» Артем Кисловский и Илья Безлук. На дистанции 1000 м в двойке парной они завоевали золотые медали. Вторыми стали представители Калининградской области, третьими спортсмены из Ростовской области. 

Тренируются псковские спортсмены под руководством Сергея Николаева.

Теги: #гребной спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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