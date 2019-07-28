Спорт

Мастер-класс по адаптивному вейкбордингу состоялся в псковском «Вейк Парке»

Мастер-класс по адаптивному вейкбордингу состоялся в псковском «Вейк Парке». Как сообщается в Инстаграм «Вейк Парка», команда @Step2wake на средства президентского гранта провела в Пскове мастер-класс по адаптивному вейкборду. Мастерство показывал чемпион России в категории вейкборд-сидячий - Станислав Бураков.

Все желающие инвалиды-колясочники Пскова смогли попробовать себя на специальном вейке. Среди участников - профессиональные спортсмены, выступающие в различных паралимпийских дисциплинах – депутат областного Собрания Марина Борисенкова, Вадим Морозов, Вера Курбанова, Александра Васильева и Артемий Ишин.

Вейкбордить понравилось абсолютно всем, кто попробовал. «Областная организация инвалидов помогала добраться до «Вейк Парка» тем, кто не мог это сделать самостоятельно. Все хотели бы продолжить обучение. Единственный минус - в Пскове нет адаптивной доски для вейка, и на сегодняшний день занятия можно продолжать только в Санкт-Петербурге», - отметили в «Вейк Парке».