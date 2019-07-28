Спорт

«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии

В матче за Суперкубок Англии «Манчестер Сити» одержал победу над «Ливерпулем» в серии пенальти, сообщает «МатчТВ».

На 12-й минуте мяч с близкого расстояния отправил в ворота Алиссона нападающий «горожан» Рахим Стерлинг.

Еще в первом тайме травму получил полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане, которого заменил Габриэл Жезус.

На 78-й минуте защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип сравнял счет точным ударом головой после передачи Вирджила ван Дейка. В конце встречи «Ливерпуль» имел еще несколько моментов, чтобы выйти вперед.

После удара Мохамеда Салаха «Манчестер Сити» спас защитник Кайл Уокер, который вынес мяч с линии ворот.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказалась команда Хосепа Гвардиолы.

Автором победного пенальти стал Габи Жезус. «Манчестер Сити» завоевал Суперкубок Англии в шестой раз в истории клуба. В прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии и завоевал Кубок Англии, а «Ливерпуль» занял в АПЛ второе место.

В первом туре сезона-2019/20 «Ливерпуль» 9 августа встретится с «Норвичем», а «Манчестер Сити» 10 августа сыграет против «Вест Хэма».