Спорт

63 спортзала отремонтированы в сельских школах Псковской области по проекту «Единой России»

63 спортивных зала в сельских школах Псковской области отремонтированы в рамках партийного проекта «Детский спорт». За 6 лет на эти цели было направлено более 65 миллионов рублей, сообщил региональный координатор проекта, заместитель секретаря псковского отделения «Единой России» Юрий Сорокин на заседании президиума регионального политсовета Партии 5 августа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в настоящее время работа по созданию комфортных условий для занятий физической культурой и спортом в образовательных учреждениях региона продолжается. К сентябрю 2019 года будут обновлены еще 20 школьных спортзалов. Объем финансирования составил более 21 млн рублей.

В продолжение темы Сорокин отметил, что в ближайшем будущем область планирует заключить соглашение о сотрудничестве с Всероссийской федерацией школьного спорта. По его словам, по этому направлению проводятся различные областные конкурсы и праздники. Также юные псковичи смогли принять участие в соревнованиях в Краснодарском крае и Казани. В сентябре команды-победители «Президентских спортивных игр» и «Президентских состязаний» на региональном уровне будут бороться за победу на всероссийском этапе. Соревнования пройдут в Туапсе и Анапе, соответственно.

Кроме того, ведутся подготовительные работы по включению области в федеральный проект «Самбо в школу». На август запланировано подписание договора о сотрудничестве между администрацией Псковской области и Всероссийской федерацией самбо, а в сентябре должно состояться открытие двух спортивных залов для занятия этим видом спорта (с предоставлением инвентаря) на базе лицея «Развитие» в Пскове и средней школы №1 в Великих Луках.

Проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта в регионах осуществляется реконструкция школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В рамках реализации проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников, способствующие не только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников, но и позволяющие им наладить прямые информационные контакты со своими российскими сверстниками.