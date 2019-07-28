Спорт

В первенстве Псковской области по футболу сыграны матчи первого круга

В первенстве Псковской области по футболу среди команд первой лиги завершились матчи первого круга. В зоне «Север» лидируют пыталовский «Старт» и «Остров-670», третьи идет дедовичский «Легион».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной федерации футбола, в южной зоне турнирную таблицу с 16 очками возглавляет «Невель», следом идут «Новоржев» и «Опочка», имеющие в своем активе на три очка меньше.

Напомним, что в первенстве в 2019 году принимают участие 15 команд. Турнир пройдет в два этапа. Сначала соперники сыграют в два круга, где выявят по две сильнейшие команды в своих зонах. Затем пройдет традиционный «финал четырех».

Турнирные таблицы по итогам первого круга: