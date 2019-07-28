Спорт

ФК «Луки-Энергия» выбыл из борьбы за Кубок России

Футбольный клуб «Луки-Энергия» уступил в 1/64 финала Кубка России «Ленинградцу» и выбыл из борьбы за хрустальный приз. Матч состоялся в Великих Луках в понедельник. Как сообщает пресс-служба клуба из Псковской области, основное и дополнительное время поединка завершилось вничью со счетом 1:1 (голы: Владислав Ослоновский, 28 – 1:0. Руслан Казаков, 78 – 1:1).

В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Ленинградца» - 4:5.

Клуб из Ленинградской области прошел в следующую стадию Кубка, где дома 21 августа сыграет в 1/32 финала с калининградской «Балтикой».

Напомним, что ранее футбольный клуб «Луки-Энергия» выбил из Кубка «Псков-747».